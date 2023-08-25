Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 maçtan da galip ayrılarak, iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam ediyor.

Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertli ekip, Avrupa ve ligde 7 karşılaşmaya çıktı. Sezona Avrupa mesaisi ile başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı. Sahasında 5-0 galip gelen sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından ise 4-0 üstünlükle ayrıldı.

Avrupa'da yoluna bir üst turda devam eden Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile karşılaştı. İlk maçta 3-1 galip gelen Fenerbahçe'nin Süper Lig macerası da iyi başladı. Sarı-lacivertliler, evinde Gaziantep FK'yı konuk ederken sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Sonrasında Maribor ile rövanş maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını Play-Off'lara yazdırdı.

Lige geri dönen sarı-lacivertli ekip, Samsunspor deplasmanından ise 2-0'lık skorla mutlu ayrılmasını bildi. Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 yenerek avantajı kaptı. İlk maç öncesinde elde ettiği skorla rahat bir nefes alan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı.

Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal ile hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak camianın yüzünü güldürdü.