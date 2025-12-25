Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden Çağlayan Adliyesi'nde açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a inandıklarını söyledi.

Çağlayan Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyelerinden Ertan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletinin en doğru kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. Bugün o karar çıktı ve başkanımız serbest" ifadelerini kullandı.

Torunoğulları, başkan ve yönetim kurulu adına taraftarlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Ali Gürbüz, cuma gününden bu yana yürüyen bir hukuki süreç olduğunun altını çizdi.

Gürbüz, süreç doğrultusunda başkan Sadettin Saran'ın dün yeniden ifadeye çağırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün savcılıkta ve sorgu hakimliğinde ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı. Bu süreç içinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için başkanımız ve avukatları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına, başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz. Bununla ilgili doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün bu havaya rağmen desteğe gelen taraftarlara özellikle teşekkür ediyoruz. Hukuki süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin."

Açıklamaların ardından yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la buluşmak üzere Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.