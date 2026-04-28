Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe yönetimi Ederson hakkındaki kararını açıkladı

Fenerbahçe SK’de Brezilyalı kaleci Ederson hakkında yönetim kararını verdi. Rizespor maçındaki hata ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası gündeme gelen tecrübeli kaleciye kadro dışı ceza uygulanmazken, para cezası verildi. PFDK sürecinin ise sezonu etkileyebileceği belirtiliyor.

Spor
  • 28.04.2026 08:21
  • Güncelleme: 28.04.2026 08:26
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: Fenerbahçe SK

Fenerbahçe'nin Ederson'la ilgili alacağı karar merak konusuydu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda Ederson'la ilgili nihai karar da verildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Maliyetiyle de tartışılan eldivenle ilgili Fenerbahçe yönetiminin alacağı karar merak ediliyordu.

Sadettin Saran ve yönetim kurulunun dün art arda gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Ederson'la ilgili karar da verildi.

KADRO DIŞI YOK, PARA CEZASI VERİLDİ

Ederson'un kadro dışı bırakılacağı yönünde söylentiler olsa da Fenerbahçe yönetiminden böyle bir karar çıkmadı.

beIN SPORTS'un geçtiği habere göre Brezilyalı kaleciye para cezası verildi.

Ederson'un PFDK'dan alacağı cezayla sezonu kapatması olası.

Fenerbahçede çifte ayrılık: Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
BirGün'e Abone Ol