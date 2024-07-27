Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı: Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir arada

Fenerbahçe Kulübü YDK toplantısı Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Eski başkan Aziz Yıldırım'ında katıldığı kurulda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Aziz başkanın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe'ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi" dedi. Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü" vizyonunu eski başkan Aziz Yıldırım'ın kazandırdığını söyledi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Divan Kurulu Toplantısı başladı.

2018 'DEN BU YANA İLK

Toplantı öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birbirine sarılması ve selamlaşması üyeler tarafından alkışlandı. Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yeniden başkan seçilen Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik ederek sözlerine başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Geçtiğimiz sene futbolda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Futbolda yeni sezondan itibaren Fenerbahçe çağı başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından karşılıklı atılan adımlar onların önderliğinde yaratılmış tablo camiamızın özlemini duyduğu özel bir tablodur. Bir ve beraber olunduğunda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Bunun en net örneği 3 Temmuz sürecidir" ifadelerini kullandı.

FAALİYET RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

Açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi.

Faaliyet raporunu okuyan Burak Kızılhan, sözü şube sorumlularına verdi.

Şube sorumlularının branşlarla ilgili verdiği bilgilerin ardından yeniden kürsüye gelen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net olduğunu ve mücadelemizin bitmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. TFF seçimli genel kurulu gerçekleşti. Yeni seçilen federasyondan tek beklentimiz adil yaklaşımla tüm takımlara eşit mesafede, Türk futbolunun geleceğini düşünerek adımlar atılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Futbolda yeni sezona ilişkin beklentileri aktaran Kızılhan, "Yapılan haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. RAMS Park'ta her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini gösteren takımımıza minnettarız. Mourinho liderliğinde bu sezonun Fenerbahçe için büyük başarılara sahne olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç'un Bodrum'daki açıklamalarının amacından saptırılmaya çalışıldığını anlatan Kızılhan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe bir ve beraber olursa tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Marka değeriyle kıyasladığımızda bizim kadar farklı branşta aktif başka spor kulübü yok. Fenerbahçe bu branşlarda sadece aktif değil, hepsinde zirve yarışı içinde. Rakipler değişiyor ama Fenerbahçe adı hep aynı yerde kalıyor."

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

Yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, "Sayın başkanımız Aziz Yıldırım, yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş yöneticilerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Toplantımız anlamlı bir tarihe rastladı. Olimpiyatlara katılımda gösterdiğimiz başarı dillendirildi, hepimiz gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımızın şansları bol olsun. Ülkemiz bunu hak ediyor. Bu sporcuları yetiştiren kulüplere, hakkını veren medya mensuplarına, kanallara, gazetelere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belli yerler imtina ediyorlar çünkü. 27 sporcu başka kulüplerden gitse daha rahat teşekkür ederlerdi belki" diye konuştu.

Amatör sporlara önceki yönetimlerde yapılan yatırımları devam ettirmeye çalıştıklarını dile getiren Koç, "Aziz başkanın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe'ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. 'Seçimi kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanır' demiştim ve gerçekten böyle oldu. Camiamızın arzu ettiği istenilen tablo, Fenerbahçelilerin bu durumdan mutlu olmaları, bugün kürsüde YDK üyelerinin bu konuya değinmesi önemliydi. Artık enerjimizi birbirimize değil rekabete harcama zamanı geldi" dedi.

Aziz Yıldırım'ın mevcudiyetinin, başkan kim olursa olsun destek vermesinin rekabette büyük avantaj kazandırdığını dile getiren Koç, "Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sayın başkan inşallah maçlarda da bizlerle beraber olursunuz, sadece futbolda değil çünkü bunlarda sizin emeğiniz var" ifadelerini kullandı.

Federasyon seçimine ilişkin de açıklamada bulunan başkan Koç, şuu değerlendirmeyi yaptı:

"Adalet isteyenlerin, haklı rekabet isteyenlerin, demokrasiye inananların, eski yönetimle futbolun bir adım daha ileri gitmeyeceğine inananların birlik ve beraberliği kazandı. Bu seçim sonuçlarının ileriye dönük olarak Türkiye'de futbolun özgür ve bağımsız olmasının ne kadar istendiğini de gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye sporda dünya çapında bir ülke olacaksa tabi devletin çorbada payı olacak. Biz kurulların oluşumunda liyakat bazlı seçimlerin olmasını istiyoruz. Bir kulübün tahtası kapandığı zaman sihirli elin değmesini istemiyoruz. Biz özgür ve bağımsız futbol istiyoruz."

"GELEN GİDENİ ARATIR MI?"

Ali Koç, bir YDK üyesinin kürsüden söylediği "Gelen gideni aratır mı?" ifadesine ilişkin ise "Başkan olarak şunu söyleyebilirim. Değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi" dedi.

TFF'nin yeni yönetiminin Fenerbahçe ile ilişkilerinin nasıl olacağını bilemeyeceğini dile getiren Koç, "Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Sayın başkan ve yönetimi adil iklimi sağlayabilirlerse buna en büyük desteği Fenerbahçe verir ama gidenlerin sağlayamayacağı kesindi. Bu değişimin olması iyi oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'ye büyük maliyeti oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yönetime açık açık karşı olduğunu anlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bodrum'da miting lafını kullandım. Her şeyi cımbızla çekiyorlar. Muhtelif yerlerde çok davet aldık, aramızda düşündük, İstanbul'da bir şey mi yapsak? Taraftar buluşması anlamında söyledim. Her zaman yaptıkları gibi cımbızla çekip bir yerlere getirmek istediler. Bugün toplantıya 4 yöneticimizin katılması konusunu da ifade etmek istiyorum. Seçimlerden önce YDK başkanının tarafsız olması gerektiğini ve Şekip Bey'in tarafsız olmadığını dile getirdim. Kendisine niye böyle düşündüğümü söyledim. Seçim dönemi siz üyelere telefon ediyorsunuz dedim ama hayır dediler. Biz yıllarca beraber çalıştık. Bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyorum."