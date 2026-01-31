Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yandaş’a destek mesajı verdi. Mosturoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Silivri’de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş’a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve yeniden aramıza katılacaktır.”

"ENDİŞEMİZ YOK"

Öte yandan toplantının FB TV’den canlı yayınlanmamasına yönelik öneriler de gündeme geldi. Bu konuya da değinen Mosturoğlu, kulüp yönetiminin şeffaflık konusunda herhangi bir endişe taşımadığını vurguladı.

Mosturoğlu, “Mutfağımızdan korkumuz ya da endişemiz yok. Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, kulüp gündemine ilişkin diğer başlıkların görüşülmesiyle devam etti.