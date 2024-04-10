Fenerbahçe, Yunanistan takımlarıyla 9. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasına çıkacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Müsabakayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.