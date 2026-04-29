Fenerbahçe, Zalgiris karşısında yolu yarılamak istiyor

Fenerbahçe, EuroLeague play-off serisinde kontrolü erken almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Zalgiris karşısında serinin ikinci maçında sahaya avantajını büyütme hedefiyle çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Normal sezonu 24 galibiyetle 4. sırada tamamlayan ve saha avantajını eline alan Fenerbahçe, serinin ilk maçında Litvanya temsilcisini 89-78 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Temsilci, ikinci karşılaşmayı da kazanması halinde seride önemli bir eşiği geçerek Litvanya deplasmanına 2-0’lık üstünlükle gidecek.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Final Four bileti alacağı eşleşmede üçüncü maç 6 Mayıs’ta oynanacak. Serinin uzaması halinde dördüncü karşılaşma 8 Mayıs’ta, beşinci ve son maç ise 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak.