Fenerbahçe - Zeren Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında heyecan hız kesmeden sürüyor. Serinin ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Zeren Spor karşı karşıya geliyor. İlk maçı net bir skorla kazanan sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde bir kez daha galip gelerek finale yükselmenin hesabını yapıyor.

FENERBAHÇE - ZEREN SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabındaki Fenerbahçe Medicana - Zeren Spor karşılaşması bugün (2 Nisan Perşembe) saat 17.00’de başlayacak. Kritik mücadelede gözler, serinin ikinci randevusuna çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE - ZEREN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - Zeren Spor maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Bu bilgi, maçı televizyondan takip etmek isteyen voleybolseverler için en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Serinin ikinci maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Medicana, taraftarı önünde finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

SERİDE SON DURUM NE?

Fenerbahçe, Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan ilk maçtan 25-17, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, serinin ikinci maçına önemli bir avantajla çıkıyor.

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLACAK?

Fenerbahçe Medicana rakibini bir kez daha mağlup ederse seriyi 2-0 kazanacak ve adını finale yazdıracak. Zeren Spor’un galip gelmesi halinde ise seri üçüncü maça taşınacak.