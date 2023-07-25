Fenerbahçe-Zimbru maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, henüz yüzde yüz hazır olmadıklarını söyledi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımla beraber 22-23 gündür çalıştıklarını, İstanbul ve Rusya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam, yüzde yüz hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Yeni oyuncular, milli takımdan geç gelen oyuncular, sakatlar var. Sürekli bireysel-fiziksel olarak antrenman yaptırıyoruz. Hepsini aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu, sezon başı olduğu için hiç kolay değil" diye konuştu.

Tam "problem" olarak tanımlamak istemese de başka bir sorunla da uğraştıklarını kaydeden Kartal, şöyle devam etti:

"Geçen sene farklı oyun sistemi vardı. Bu sene oyun sistemimiz farklı. Geçtiğimiz dönemde bıraktığımız sistemi devam ettireceğiz. Bu sene değişimle ilgili antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber olduğum oyuncular ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Yeni oyunculara da birlikte çalışırken sahada, pratikte net olarak ne istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. İnşallah bu maçta oyun felsefemizle ilgili güzel sinyaller veririz ve lige de en iyi şekilde başlarız diye umut ediyorum."