Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: DHA
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Emre Mor ve Alexander Djiku’nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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