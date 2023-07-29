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Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 21:19
  • Giriş: 29.07.2023 21:19
  • Güncelleme: 29.07.2023 21:19
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına devam etti


Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Emre Mor ve Alexander Djiku’nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
(FOTOĞRAFLI)

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