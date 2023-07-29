Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Emre Mor ve Alexander Djiku’nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)