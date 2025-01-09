Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1. dakikada Bartuğ Elmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda puanını 3'e yükseltirken Kasımpaşa sıfır puanda kaldı.
Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Kasımpaşa da deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.