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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Spor
  • 09.01.2025 23:41
  • Giriş: 09.01.2025 23:41
  • Güncelleme: 09.01.2025 23:44
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1. dakikada Bartuğ Elmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda puanını 3'e yükseltirken Kasımpaşa sıfır puanda kaldı.

Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Kasımpaşa da deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

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