Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor 5-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta puanını 6'ya yükseltti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Talisca'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda farka gitti.

Cenk Tosun, 55. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 78'de Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89'da da Youssef En-Nesyri'nin sayıları skoru belirledi.

İlk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi de 5-0'la geçerek B Grubu'nda puanını 6'ya yükseltirken çeyrek finale yükselmek için de avantaj yakaladı.