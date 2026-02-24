Fenerbahçe zirve yarışında fırsatı kaçırdı

- Fenerbahçe, 4’üncü kez evinde puan kaybetti

- İki maçta da Kasımpaşa’yı mağlup edemedi

- Asensio’dan kariyer rekoru

- Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde devam edemedi

- Ederson 3 hafta forma giyemeyecek

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 53 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın Konyaspor’a mağlup olduğu haftada puanları eşitleme şansını kaçırdı.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol’un yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Mücadele 90+5’inci dakikada Marco Asensio ve 90+11’inci dakikada Jim Allevinah’ın attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Puanını 53 yapan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli fırsatı değerlendiremedi.

FENERBAHÇE, 4’ÜNCÜ KEZ EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon 4’üncü kez kendi evinde puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, sahasında Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe’den sonra Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Ligde yenilgisi olmayan Fenerbahçe’nin 15 galibiyet ve 8 beraberliği bulunuyor.

İKİ MAÇTA DA KASIMPAŞA’YI MAĞLUP EDEMEDİ

Sarı-lacivertli ekip, 2025-26 sezonunda Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanamadı. Sezonun iki devresinde de oynanan maçlar 1-1 beraberlikle sona erdi. İki maçta da Kasımpaşa’nın 10 kişi kaldıktan sonra beraberliği yakalaması dikkat çekti.

ASENSIO’DAN LİG MAÇLARINDA KARİYER REKORU

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyer rekoru kırdı. Ligdeki 11’inci golünü kaydeden Asensio, kariyerinin lig maçlarında en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. İspanyol futbolcu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla İspanya La Liga'da 10 gol atmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, 25’inci dakikada sağ arka adalesinden sakatlandı ve devam edemedi. 27’nci dakikada Çağlar’ın yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. Jayden Oosterwolde ise 38’inci dakikada kasığından yaşadığı problemin ardından kendini yere bıraktı. Oosterwolde’nin maça devam edememesinin ardından 40’ıncı dakikada N’Golo Kante oyuna girdi. Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra maçın ardından stadyumdan sekerek ayrılan Anderson Talisca’nın durumu bugün çekilecek MR’dan sonra belli olacak.

EDERSON 3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe’de sakatlanan bir diğer isim kaleci Ederson, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada, “Çok fazla maç oynamaya bağlıyorum. Ben geldiğimden beri 34 maç oynadık. Çok fazla gerginlik, stres, seyahat oldu. Bugün zemin de kaygandı. Ederson’un ayağı kaydı 3 hafta bizimle olmayacak” dedi.

