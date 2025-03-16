Fenerbahçe zirve yarışında Samsunspor'a takıldı: 0-0

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk devrede Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon bulmasına karşın tabelayı değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıya da benzer bir görüntüde giren Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu 73. dakikada yakaladı. Söz konusu pozisyonda Szymanski ile direği geçemeyen sarı-lacivertliler, 74. dakikada En-Nesyri ile bir gol pozisyonunu daha harcadı. 75. dakikada Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.

LİGDE İLK KEZ EVİNDE GOL ATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.

İÇ SAHADA 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

EVİNDE SAMSUN'U YİNE YENEMEDİ

Fenerbahçe, Samsunspor'u geçen senenin ardından bu sene de evinde mağlup edemedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışında çok kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon da yaşadı.