Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu
Kadınlar Futbol Süper Lig'de Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında 1207 Antalyaspor, Zeytinköy 3 No'lu Saha'da Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligde namağlup Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray GAİN ile Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.
Amedspor-Yüksekova SK ile Hakkarigücü-Ünye Kadın SK müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi.
Haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Amedspor-Yüksekova SK: (Ertelendi)
Hakkarigücü-Ünye Kadın SK: (Ertelendi)
Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-2
Fenerbahçe-Gaziantep Algspor: 18-0
Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi: 2-1
1207 Antalyaspor-Galatasaray: 0-3