Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu

Kadınlar Futbol Süper Lig'de Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu.

Spor
  • 26.01.2026 17:10
  • Giriş: 26.01.2026 17:10
  • Güncelleme: 26.01.2026 17:13
Kaynak: AA
Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu
AA

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında 1207 Antalyaspor, Zeytinköy 3 No'lu Saha'da Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde namağlup Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray GAİN ile Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.

Amedspor-Yüksekova SK ile Hakkarigücü-Ünye Kadın SK müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi.

Haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Amedspor-Yüksekova SK: (Ertelendi)

Hakkarigücü-Ünye Kadın SK: (Ertelendi)

Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-2

Fenerbahçe-Gaziantep Algspor: 18-0

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi: 2-1

1207 Antalyaspor-Galatasaray: 0-3

BirGün'e Abone Ol