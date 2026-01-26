Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında 1207 Antalyaspor, Zeytinköy 3 No'lu Saha'da Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde namağlup Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapattı ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray GAİN ile Trabzonspor, sarı-lacivertli ekibi takibini sürdürdü.

Amedspor-Yüksekova SK ile Hakkarigücü-Ünye Kadın SK müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi.

Haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Amedspor-Yüksekova SK: (Ertelendi)

Hakkarigücü-Ünye Kadın SK: (Ertelendi)

Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-2

Fenerbahçe-Gaziantep Algspor: 18-0

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi: 2-1

1207 Antalyaspor-Galatasaray: 0-3