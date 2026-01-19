Fenerbahçe zirveyle puan farkını 1’e düşürdü

- Fenerbahçe ligde yenilmezlik serisini sürdürdü

- Anderson Talisca’dan son 3 lig maçında 5 gol, 1 asist

- Marco Asensio asistlerine devam ediyor

- Musaba, Fenerbahçe formasıyla lige golle başladı

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2 kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 42 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını 1’e düşürdü.

Süper Lig’in 18’inci haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadele hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üslendi.

Maça Florent Hadergjonaj’ın 3’üncü dakikada attığı golle başlayan Corendon Alanyaspor, 1-0 öne geçti. Bu gole hemen cevap veren Fenerbahçe, 9’uncu dakikada Anderson Talisca ile beraberliği yakaladı. 27’nci dakikada takımının 2’nci golünü atan Gaius Makouta, Akdeniz ekibinin devreye 2-1 önde gitmesini sağladı. 2’nci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 52’nci dakikada Anthony Musaba’nın fileleri havalandırmasıyla bir kez daha beraberliği sağladı. Maçın skorunu ise Anderson Talisca belirledi. 78’inci dakikada tekrar sahneye çıkan Talisca, Fenerbahçe’nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Bu galibiyetle puanını 42 yapan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan lider Galatasaray’a 2 puan daha yaklaşarak farkı 1’e düşürdü.

FENERBAHÇE LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor’u 3-2 mağlup ederek ligdeki namağlup ünvanını sürdürdü. Süper Lig’de geride kalan 18 maçta 12 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 kez ise rakipleriyle berabere kaldı ve 42 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 42 gol gönderen Fenerbahçe, en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçlarda kalesinde ise 16 gol gördü.

ANDERSON TALISCA’DAN SON 3 LİG MAÇINDA 5 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, formda görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Talisca, Corendon Alanyaspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Son 3 lig maçında 5 kez fileleri sarsan Talisca, 1 tane de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda bu sezon 17 gol, 3 asiste ulaştı.

MARCO ASENSIO ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, asistlerine Corendon Alanyaspor karşısında da devam etti. Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçiren golünde asisti yapan Asensio, son 4 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun tüm kulvarlarda 9 gol, 7 asistlik performansı bulunuyor.

MUSABA LİGE GOLLE BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminde Samsunspor’dan transfer ettiği Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk maçına Corendon Alanyaspor karşısında çıktı. Maça ilk 11’de başlayan Musaba, 52’nci dakikada attığı golle maçta beraberliği sağladı. Musaba, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetmiş oldu. Öte yandan Musaba, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’a karşı oynanan maçta 2 asist yapmıştı.

FENERBAHÇE KAFİLESİ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ALANYA’DA KALDI

Deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 3-2 mağlup eden ve maçın ardından İstanbul’a dönmeyi planlayan Fenerbahçe kafilesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Alanya’da geçirdi. Sarı-lacivertliler, bugün olumlu hava şartlarının oluşmasıyla İstanbul’a dönecek.

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Adem Köz, maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Güzel bir Alanya deplasman galibiyetinin ardından maalesef kötü haber. Hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönüşümüz yarına kaldı. Takımımızla birlikte otele döndük” ifadelerine yer verdi.

