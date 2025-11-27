Fenerbahçe zorladı ama yıkamadı

Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe evinde Ferencvaros'u ağırladı. Çok yüksek bir tempoya ve mücadeleye sahne olan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 8'e yükseltti. Karşılaşmanın önemli anları:

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti. 24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. 35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamandı.

İkinci yarı yüksek tempoya sahne oldu. Ferencvaros, 66'ncı dakikada Barnabas Varga'nın golüyle öne geçerken bu gole 69'uncu dakikada Anderson Talisca karşılık verdi ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada 90+1'de John Duran kırmızı kart gördü.