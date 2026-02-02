Fenerbahçe zorlu deplasmandan üç puanla dönüyor

Süper Lig'in 20'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler çok önemli bir galibiyete imza attı.

5. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio’nun ortasına iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.

8. dakikada Petkovic’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

16. dakikada Can Keleş’in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı gelişen atağında Asensio’nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri’nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez’in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.

45+1’de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio’nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda sakin bir oyun oynayan sarı-lacivertliler, 75'inci dakikada Dorgeles Nene'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı ve sahadan galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın yer aldı.

Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.

Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.

KOCAELİSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklik yaptı.

İnan, Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl yerine Rivas'a, Agyei'nin yerine ise Can Keleş'e şans verdi.

Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Smolcic, Agyei, Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Susoho, Samet Yalçın, Nonge

Kocaelispor'un Manchester City'den transfer ettiği futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho da yedek kulubesinde yer aldı.