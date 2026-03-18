Fenerbahçe zorlu rövanşta: Hedef Dörtlü Final

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene’yi konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kaybederek rövanş öncesi dezavantajlı bir konuma düştü. Fenerbahçe’nin Dörtlü Final’e yükselebilmesi için sahasında net bir galibiyete ihtiyacı bulunuyor.

Karşılaşmanın sonunda turu geçen ekip, Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına adını yazdıracak. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede hem ilk maçın etkisini silmek hem de Avrupa’da yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.