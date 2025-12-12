Fenerbahçe zoru kolaya çevirdi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zorlu geçmesi beklenen karşılaşmadan oldukça rahat bir oyunla 0-4 galip ayrıldı ve puanını 11'e çıkarttı. Kanarya bu sonuçla ilk 8 iddiasını son iki haftaya taşımayı başardı. Mücadelenin önemli anları:

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Skriniar'ın ortasında ceza sahasında Kerem'in pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda kaleci, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

39. dakikada Brown'un soldan ortasında penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın gelişine vole vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

TALİSCA ŞOV YAPTI

44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında bir kişi fazla oynamanın ve skor avantajını değerlendiren sarı-lacivertli ekip, 65'te bir kez daha sahneye çıkan Talisca'yla farkı dörde çıkardı ve oldukça önemli bir galibiyetle sahadan ayrılan taraf oldu: 0-4. Mücadelede İsmail Yüksek sakatlanarak oyundan çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Brann Stadı'ndaki karşılaşmada Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ve tedavisi devam eden Nelson Semedo'nun yanı sıra, ağrıları sebebiyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio, Norveç deplasmanına getirilmedi.

Sarı-lacivertlilerde, Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Oğuz Aydın ise Brann karşısında yedek soyundu.

Teknik direktör Tedesco, bu oyuncuların yerine sağ bekte Mert Müldür, savunmada Jayden Oosterwolde ve Archie Brown, orta alanda İsmail Yüksek, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, forvette de Youssef En-Nesyri'ye formayı verdi.

Fenerbahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı.

Sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marko Asensio, Brann maçında takımını yalnız bıraktı.