Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.