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Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 11:26
  • Giriş: 30.03.2024 11:26
  • Güncelleme: 30.03.2024 11:27
Kaynak: DHA
Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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