Fenerbahçe’de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 30.03.2024 11:26 Giriş: 30.03.2024 11:26

Güncelleme: 30.03.2024 11:27 Kaynak: DHA

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