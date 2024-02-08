Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe’de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2024 16:37
  • Giriş: 08.02.2024 16:37
  • Güncelleme: 08.02.2024 16:38
Kaynak: İHA
Fenerbahçe’de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig 25. hafta müsabakasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. 

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı.

Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. 

Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

BirGün'e Abone Ol