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Fenerbahçe’de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 15:26
  • Giriş: 06.02.2025 15:26
  • Güncelleme: 06.02.2025 15:26
Kaynak: İHA
Fenerbahçe’de, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışmada Erzurumspor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular için rejenerasyon programı uygulandı.

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı.

Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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