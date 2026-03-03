Fenerbahçe’de alarm zilleri: Tedesco ile kritik zirve

Fenerbahçe, son iki haftada sezonun en kritik kırılmalarından birini yaşadı. Sarı-lacivertliler önce Avrupa Ligi’ne veda etti, ardından Süper Lig’de lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını Antalyaspor beraberliğiyle kaçırdı. Fark 4 puana çıktı.

Trabzonspor deplasmanında yakalanan ivme kısa sürede kaybolurken, camiada gözler teknik direktör Domenico Tedesco’ya çevrildi. İlk 11 tercihleri ve maç içi hamleleri ciddi şekilde sorgulanıyor.

TEPKİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Antalyaspor maçında viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle kulübede yer almayan Tedesco’nun uzaktan verdiği taktikler sonrası yapılan oyuncu değişiklikleri eleştirilerin dozunu artırdı.

Özellikle maçın en istekli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek’in oyundan alınması, ardından Mert Müldür’ün kenara gelmesi taraftarın ve yönetimin tepkisini çekti.

Başkan Sadettin Saran’ın, ligdeki son 10 maç öncesi takımı ayağa kaldırmak adına Tedesco ile bir görüşme yapacağı ve kötü gidişin nedenlerini bizzat soracağı ifade ediliyor.

EN BÜYÜK SORUN: FORVET HATTI

Tedesco kadar yönetimin ara transfer stratejisi de tartışma konusu. Devre arasında 5 yeni isim kadroya katılmasına rağmen hücum hattı zayıfladı.

Sezonun ilk yarısında Cenk Tosun, En Nesyri ve Jhon Duran gibi alternatiflere sahip olan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bu isimlerle yollarını ayırdı. Şu an kadroda tek santrfor olarak Sidiki Cherif bulunuyor. Genç oyuncunun performansı ise beklentilerin gerisinde kaldı.

Şampiyonluk yarışının en kritik dönemine tek forvetle girilmesi, yönetimin en büyük stratejik hatası olarak değerlendiriliyor.

DİREKLER KABUSU

Fenerbahçe’nin Antalya deplasmanında son dakikada direkten dönen topu, sezonun özetlerinden biri gibiydi. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde tam 17 kez direğe takıldı ve bu alanda zirvede yer alıyor.

Kritik anlarda kaçan fırsatlar ve direkten dönen toplar, hem teknik heyeti hem de tribünleri hayal kırıklığına uğratırken, “şans mı, organizasyon eksikliği mi?” sorusu gündeme geldi.

SEZONUN EŞİK HAFTALARI

Önündeki 10 maçlık periyotta hata payı kalmayan Fenerbahçe’de, teknik heyet ve yönetim için süreç belirleyici olacak. Başkan Saran ile Tedesco arasındaki görüşme, sezonun kaderini şekillendirebilecek bir dönemeç olarak görülüyor.