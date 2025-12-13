Fenerbahçe’de Anderson Talisca kararı

2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye 1,5 yıllık sözleşmeyle imza atan Anderson Talisca’nın sarı-lacivertli kariyerinde kritik bir dönemece girildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu için teknik direktör Domenico Tedesco’nun yönetime sunduğu rapor, oyuncunun takımda tutulmasından yana oldu.

23 MAÇTA 11 GOL, 2 ASİST

Düzenli olarak ilk 11’de yer almasa da sahada kaldığı sürelerde skor katkısıyla öne çıkan Talisca, bu sezon 23 maçta 11 gol, 2 asistle teknik heyetin dikkatini çekti.

Tedesco’nun, oyuncunun performansından memnun olduğu ve yeni sezonda da kadroda görmek istediği öğrenildi.

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe yönetimi de bu rapor doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Talisca ile ocak ayında yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini ise oyuncunun maaşı oluşturacak.

Halihazırda yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya yapılacak yeni teklifin netleştiği belirtiliyor. Buna göre Fenerbahçe yönetimi, Talisca’nın yıllık 5 milyon euro seviyesindeki ücreti kabul etmesi halinde Brezilyalı oyuncuyla yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Tarafların ocak ayındaki temaslarının, Talisca’nın Fenerbahçe’deki geleceğini belirlemesi bekleniyor.