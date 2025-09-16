Fenerbahçe’de başkanlık yarışı: Hakan Bilal Kutlualp'ten sürpriz hamle

Fenerbahçe’de 20–21 Eylül’deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Ali Koç'un karşısındaki başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, adaylık sürecinden çekildiğini ve camianın birleşmesi için Sadettin Saran’ı destekleyeceğini açıkladı.

Kutlualp, “değişim talebinin” 26 Nisan 2025 YDK toplantısından bu yana sürdüğünü, Wyndham Otel’de yaklaşık 2.500 kişinin katıldığı buluşmanın ardından yapılan imza kampanyasıyla sayının 10 bine ulaştığını ve yönetimin kongre kararı almak zorunda kaldığını söyledi.

Kendi adaylığı için gerekli başvuruyu yapıp 500’ün üzerinde imzayı Yüksek Divan Kurulu’na teslim ettiklerini belirten Kutlualp, anketlerin Saran’ı önde gösterdiğini ve camiada iki adayın birleşmesine güçlü talep bulunduğunu dile getirdi.

Saran’la yaptığı görüşmede birleşmeye hukuki engel olmadığını ifade eden Kutlualp, ekibi ve projeleriyle Saran’ın listesine destek vereceklerini duyurdu.