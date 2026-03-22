Fenerbahçe’de bayram buluşması: Sadettin Saran’dan birlik ve kupa mesajı

Fenerbahçe Kulübü’nde Şeker Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona kulüp başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

“İLK BAYRAMIM, DUYGULANDIM”

Törende konuşan başkan Saran, camiayla birlikte ilk bayramını yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı’nın getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu sizlerle paylaşmak benim için çok kıymetli. Başkan olarak sizlerle ilk bayramım, duygulandım. Hepimize sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum.”

“DAHA FAZLA KUPA KAZANACAĞIZ”

Saran, sezonun kritik dönemine girildiğini vurgulayarak hedefin kupalar olduğunu söyledi:

“Tüm takımlarımız hedefleri doğrultusunda mücadele ediyor. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Birlik ve beraberlik vurgusuna çok inanıyorum. Zor günlerde birlikteysek, iyi günlerde de birlikte olacağız.”

Saran ayrıca 4 Nisan’da yapılacak yüksek divan kurulu toplantısında camiaya detaylı bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

MOSTUROĞLU’NDAN DAYANIŞMA VURGUSU

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ise bayramların birlik ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Yarıştığımız her alanda kupalar ve şampiyonluklarla bu sezonu tamamlamayı diliyoruz.”