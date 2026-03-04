Fenerbahçe’de Domenico Tedesco takımın başında olmayacak

Şampiyonluk yarışında Antalyaspor deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlikle puan kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer alamayan Tedesco’nun tedavisi sürerken, yapılan son değerlendirmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının Gaziantep FK deplasmanına götürülmeyeceği netleşti.

KUPA MAÇINDA DA KULÜBEDE OLMAYACAK

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre Tedesco, Türkiye Kupası’nda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında da takımının başında yer alamayacak.

İtalyan teknik adamın Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Samsunspor maçında görev yapıp yapamayacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Tedesco’nun yokluğunda sarı-lacivertli ekibin başında bir kez daha yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak.

Göle, teknik direktörün yokluğunda Gaziantep FK karşılaşmasında Fenerbahçe’yi sahaya çıkaracak. Kulüpte gözler ise Tedesco’nun sağlık durumuyla ilgili yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.