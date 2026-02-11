Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’ya yeni sözleşme hazırlığı

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de moraller yüksek. Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle gelen galibiyetin ardından zirveyle puan farkı yeniden 3’e indi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu basın toplantısında ligdeki ilk 21 maçta yenilgi almamalarıyla ilgili soruya “Maşallah” yanıtını vererek takımının performansına dikkat çekmişti.

40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 31 maçta 2.13 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

SARAN-TEDESCO GÖRÜŞMESİ

Birçok gazetede yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, Tedesco’nun performansından memnun. Bu kapsamda Sadettin Saran ile Tedesco arasında konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.

Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 4 milyon euro kazanan İtalyan teknik direktör için aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni kontrat planlandığı belirtildi.

Yönetimin, istikrarı korumak adına sezon bitmeden Tedesco’nun geleceğini netleştirmek istediği ifade edildi.