Fenerbahçe’de Dzeko şoku

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko’nun Milli Takım formasıyla çıktığı Romanya maçında burnuna aldığı sert darbe sonucu burnunun kırık olduğu bildirildi.

Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Romanya karşısında oynadığı maça ilk 11’de çıktı ve burnuna aldığı sert darbe sonrasında mücadeleyi tamamlayamadan yerini Samed Badzar'a bırakmak zorunda kaldı.

Maçın ardından Bosna Hersek Milli takımı teknik direktörü Sergej Barbarez, “Edin Dzeko'nun burnunu kırdığını düşünüyorum, henüz kesin bilgiye sahip değilim çünkü soyunma odasında değildi. Armin omzunun üzerine düştü” şeklinde açıklama yapmıştı.

Sakatlık sonrası kulüpten alınan bilgilere göre; Dzeko'nun burnu kırık ancak ameliyatlık bir durumu yok. Tecrübeli futbolcu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Kıbrıs Rum Kesim karşısında forma giyemeyecek.

Deneyimli oyuncunun salı günü İstanbul’a gelmesi ve kulüp doktorları ile durumunun takibinin yapılması bekleniyor.