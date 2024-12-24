Fenerbahçe’de en skorer oyuncu Edin Dzeko oldu

Spor Servisi

Rakip fileleri 40 kez havalandıran sarı-lacivertli ekipte 11 farklı isim gol sevinci yaşarken, kaptan Edin Dzeko 9 golle en skorer ismi oldu. Attığı 40 golle ligin en golcü ikinci takımı olan Fenerbahçe, yediği 15 golle bu alanda en iyi ekip konumunda da yer aldı.

Beşiktaş dışında tüm rakiplerinin ağlarını sarsan sarı-lacivertlilerde 11 farklı oyuncu 38 gole imza atarken, 2 gol de rakip oyuncular tarafından kendi filelerine yollandı.

Fenerbahçe’de 9 gol kaydeden Dzeko’yu 7 golle Dusan Tadic izlerken, Youssef En Nesyri 6 gol buldu. Fenerbahçe’de Fred 4, Maximin ve Oğuz Aydın 3’er gol attı. Sofyan Amrabat 2 gol bulurken, Samet Akaydin, Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Rodrigo Becao birer kez rakip fileleri sarstı.