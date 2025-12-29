Fenerbahçe’de forvete yeni aday

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla forvet arayışını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli futbolcu Alexander Sörloth için son teklifini iletirken, oyuncunun Atletico Madrid ile yapacağı görüşmenin ardından kararını vermesi bekleniyor.

Yönetim, bu süreçte olası senaryolara karşı alternatif planlarını da devreye soktu.

KİRALAMA SEÇENEĞİ VAR

Bu kapsamda Fenerbahçe’ye menajerler aracılığıyla sürpriz bir isim önerildi. Premier Lig ekiplerinden Sunderland forması giyen Brian Brobbey’in, kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

23 yaşındaki Hollandalı forvet, 1.80 boyuyla farklı bir profil olarak değerlendiriliyor. Bu sezon Premier Lig’de sınırlı süre bulan Brobbey, 397 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.