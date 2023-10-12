Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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