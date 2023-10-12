Fenerbahçe’de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.