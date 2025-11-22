Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dosyası açılıyor

Fenerbahçe’de yaklaşık bir buçuk ay önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için geri dönüş ihtimalini yeniden gündeme taşıyan önemli bir adım atılıyor. Bu süreçte takımdan ayrı çalışan ve milli maç dönüşü yaptığı açıklamayla yeniden sarı-lacivertli formaya dönme isteğini açıkça dile getiren deneyimli futbolcu, kulüp başkanı Sadettin Saran ile kritik bir görüşme yapacak.

İrfan Can’ın geleceğini belirleyecek bu toplantıdan çıkacak sonucun, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisinden sonra duyurulması bekleniyor. Yönetim, alınacak kararın takımın en yoğun ve stresli dönemlerinden biri olan bu süreçte gündemi dağıtmasını istemediği için dosyanın derbi sonrasına bırakıldığını aktardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco da zorlu fikstürde tamamen sahaya odaklanmak istediği için kararın aceleye getirilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Derbi sonrası açıklanacak karara göre İrfan Can Kahveci’nin iki olası yolu var: A takıma dönüş, ocak ayında ayrılık. Kulüp kaynakları, her iki ihtimalin de masada olduğunu belirtiyor.

CENK TOSUN CEPHESİNDE SESSİZLİK

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan bir diğer isim olan Cenk Tosun ile ilgili ise herhangi bir yeni gelişme yaşanmadı. Yönetimin önceliği şimdilik İrfan Can dosyasına yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe’de merakla beklenen süreç, derbi sonrasında netleşecek. Sarı-lacivertli taraftarlar ise İrfan Can’ın geleceğine dair verilecek karara kilitlenmiş durumda.