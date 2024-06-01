Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti: Mourinho geliyor

Fenerbahçe’de taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Başkanlık seçimi yaklaşırken Ali Koç, Jose Mourinho ile prensipte anlaştı. Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Mahir KANAAT

Fenerbahçe’de yaklaşan başanlık seçimi öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dönemi sona erdi. Başkan Ali Koç ve yönetimi dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yla prensipte anlaşmaya vardı. Kanarya, Portekizli antrenörle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Bugün Londra’ya gidecek olan Koç, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak final sonrasında Mourinho’yla beraber İstanbul’a gelecek.

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın anlaşma sağladığı bilinen Mourinho ile görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla el sıkıştı. Ali Koç’un Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım-Mourinho görüşmesi iptal oldu. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" ifadelerini kullanmıştı.

BİLGİ ALDI

Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.