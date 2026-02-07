Fenerbahçe’de Jhon Duran ayrılığının perde arkası

Suudi Arabistan’dan transfer edildiği süreçte geçmişte yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Jhon Duran, Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan uyum süreci ve takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadrodan ayrıldı.

Kulüp yönetimi ve teknik heyetin oyuncuyu kazanmak adına yürüttüğü çabalar sonuç vermedi.

Ayrılık sürecine giden yol, takım içindeki rahatsızlıkların artmasıyla hız kazandı.

DİSİPLİN SORUNLARI ÖNE ÇIKTI

Teknik heyetin raporlarına göre, Duran’ın son bir ayda antrenmanlara isteksiz katılması ve aşırı rahat tavırları dikkat çekti. Bu durum, takım içi disiplin açısından olumsuz değerlendirildi.

Oyuncunun zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline karşı mesafeli ve sert tutum sergilediği, bu davranışların soyunma odasında huzursuzluğa yol açtığı belirtildi.

YÖNETİMİN GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Başkan Sadettin Saran’ın, oyuncunun Türkiye’ye gelişinde yaşadığı konut sorununu çözmesi ve süreç boyunca bire bir görüşmelerle destek vermesine rağmen beklenen değişim sağlanamadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco’yu en çok zorlayan sürecin, Konyaspor maçında yaşandığı ifade edildi. Duran’ın oyundan alındığı sırada verdiği tepkiler, teknik heyet açısından ayrılık kararında belirleyici oldu.

Takım içindeki genel görüşün, oyuncunun mevcut yapıyı olumsuz etkilediği yönünde olduğu öğrenildi. Bu geri bildirimler sonrası kulüp, Duran’la devam etmeme kararı aldı.

CEZA SÜRECİNDE YAŞANAN DİKKAT ÇEKİCİ OLAY

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Duran’a verilen para cezası sonrasında oyuncunun, ceza bedelinin birkaç katı değerinde bir kol saatiyle karşılık vermeye çalıştığı iddia edildi. Bu olayın da kulüp içinde olumsuz karşılandığı belirtildi.

Jhon Duran, bu sezon Süper Lig’de 21 maçta görev aldı. Kolombiyalı santrfor, ligde 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.