Fenerbahçe’de kaleye dünya yıldızı aday

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekipte sezon başında transfer edilen Ederson’un geleceği tartışma konusu olurken, yönetimin yeni bir kaleci arayışına girdiği iddia edildi.

İddialara göre Brezilyalı file bekçisinin sezon boyunca beklentilerin altında kaldığı değerlendirilirken, özellikle Galatasaray derbisinin ardından tecrübeli kaleciyle yolların ayrılmasının gündeme geldiği belirtildi.

SAFİ'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe’nin kaleci transferindeki öncelikli hedefinin ise Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak olduğu öne sürüldü.

Haberde, başkan adaylarından Hakan Safi’nin yönetim listesinde Oblak transferinin önemli hedeflerden biri olduğu aktarılırken, eski başkan Aziz Yıldırım’ın da Sloven kaleci için devreye girdiği iddia edildi.

Böylece sarı-lacivertli camiada başkan adaylarının ortak transfer hedeflerinden birinin Jan Oblak olduğu öne sürüldü.

33 yaşındaki deneyimli kaleci, uzun yıllardır Atletico Madrid’in kalesini koruyor.

Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibiyle La Liga şampiyonluğu yaşayan Oblak, Avrupa futbolunun en istikrarlı kalecileri arasında gösteriliyor.