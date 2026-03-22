Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu tartışmasına Hakan Safi’den sert çıkış: “Konu kapanmıştır”

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi ve transfer süreci üzerinden gündeme gelen “UEFA cezası” iddialarına kulübün eski yöneticilerinden Hakan Safi sert tepki gösterdi.

Bir televizyon kanalına konuşan Safi, tartışmaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak sürecin kapandığını söyledi.

“UEFA’NIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ VERDİK”

Safi, UEFA ile yürütülen sürece dair detay vererek, kulübün herhangi bir risk taşımadığını ifade etti:

“Kerem’le ilgili açıklama yaptım. Milli oyuncumuz, Fenerbahçe’nin ve milli takımın en değerli isimlerinden biri. UEFA’nın istediği bilgi notlarını federasyonla görüşüp ilgili yerlere ilettik. İki hafta önce bu süreci tamamladık. Şimdi neden yeniden gündeme geldi, anlamış değilim.”

İddiaların bilinçli şekilde gündemde tutulduğunu savunan Safi, sert bir uyarıda bulundu: “Cezalık bir durum yok. Bu saatten sonra Kerem’in aleyhine haber yapan karşısında beni bulur.”

“FENERBAHÇE’YE ZARAR VERİYOR”

Tartışmaların kulüp içi birlikteliğe zarar verdiğini belirten Safi, net bir çağrı yaptı:

“Bunları köpürtmek bize fayda sağlamaz. Çocuk işini yapsın. Konuyu kapatalım. Bundan sonra konuşanlar Fenerbahçe’nin düşmanıdır. Bu saatten sonra konu kapanmıştır.”

Safi, açıklamasında Fenerbahçe’ye olan bağlılığını da vurguladı: “Ben Fenerbahçe’nin neferiyim. Kimsenin adamı değilim. Camia beni nerede görmek isterse, her zaman Fenerbahçe’nin emrindeyim.”

SEÇİM GÜNDEMİNE DE DEĞİNDİ

Öte yandan kulüp içi gelişmelere de değinen Safi, Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Yıldırım bizim büyüğümüzdür. Yanlış anlaşılmalar olabilir, çözülür. Hiçbir Fenerbahçeliyle problemimiz yok. Sadettin Saran’dan da seçim olup olmayacağına dair net bir açıklama bekliyoruz.”

Safi’nin açıklamalarıyla birlikte, Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin tartışmaların kulüp cephesinde kapandığı mesajı verildi.