Fenerbahçe’de Kostic ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kanarya, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.