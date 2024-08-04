Fenerbahçe’de Lille hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe’de Lille hazırlıkları sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille’e konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ülker Stadyumu’nda teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah yapacağı antrenmanla Lille maçının hazırlıklarını tamamlayacak.