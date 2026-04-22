Fenerbahçe’de maç sonu gerilim: Guendouzi ile Skriniar tartıştı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte gergin anlar yaşandı.

Karşılaşma sonrası saha içinde Fenerbahçeli oyuncular arasında tartışma çıktı.

FRED SAKİNLEŞTİRDİ

Matteo Guendouzi ile takım kaptanı Milan Skriniar arasında yaşanan sözlü gerginlik kameralara yansıdı.

İki futbolcu arasındaki tartışmanın büyümesini önlemek için Fred araya girerek takım arkadaşlarını sakinleştirdi.

Kupaya dramatik bir şekilde veda eden Fenerbahçe’de yaşanan bu gerilim, maçın ardından takım içindeki moral durumuna da yansıdı.

Sarı-lacivertlilerin, ligde oynanacak kritik maçlar öncesinde bu atmosferi nasıl yöneteceği merak konusu oldu.