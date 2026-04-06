Fenerbahçe’de Marco Asensio'nun durumu belli oldu

Fenerbahçe’de Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında görev alamayacak.

Kulüpten alınan bilgilere göre, Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanarak oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcunun yapılan MR incelemesinde dizinde ödem tespit edildi.

Sabah saatlerinde yeniden muayeneden geçirilen Asensio’nun, detaylı değerlendirme için ikinci bir MR’dan daha geçeceği öğrenildi.

Sakatlığının ciddi olmadığı belirtilen deneyimli oyuncunun, tedbir amaçlı olarak Kayserispor karşılaşmasında dinlendirileceği ifade edildi.