Fenerbahçe’de N'Golo Kante için özel program

Ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen N'Golo Kante için teknik ekipten yeni bir karar çıktı.

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de çalışmalar sürerken, hafta içinde Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımda toparlanma sürecine girildi.

Bu süreçte Kante’nin performansı da teknik heyetin gündeminde yer aldı.

TAKIMIN GERİSİNDE

34 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiziksel açıdan takımın gerisinde olduğu değerlendirildi. Bu tespit üzerine teknik direktör Domenico Tedesco’nun kararıyla Kante için ekstra antrenman programı hazırlandı.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 3 resmi maçta süre aldı ve bu karşılaşmaların tamamına ilk 11’de başladı.

FİZİKSEL SEVİYESİ ZAMANLA YÜKSELECEK

Kante, ligde Gençlerbirliği maçında 62, Trabzonspor deplasmanında 72 dakika sahada kalırken, Avrupa Ligi’ndeki Nottingham Forest mücadelesinde ise 76. dakikada oyundan alınarak yerini Fred’e bıraktı.

Sarı-lacivertli teknik heyet, özel programla birlikte Kante’nin fiziksel seviyesini yukarı çekmeyi ve önümüzdeki haftalarda takıma daha yüksek katkı vermesini hedefliyor.