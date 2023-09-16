Fenerbahçe’de Omar Fayed ve Jin-ho Jo, Novi Pazar’a kiralandı

Fenerbahçe, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun Sırbistan Süper Lig ekibi Nova Pazar’a bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de sezon başı takıma katılan 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile sarı-lacivertli ekibin altyapı oyuncularından 20 yaşındaki Güney Koreli orta saha Jin-ho Jo, Sırbistan temsilcisi Nova Pazar’a kiralık olarak gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.