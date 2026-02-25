Fenerbahçe’de savunma alarmı: Tedesco çözümü sistemde arıyor

Süper Lig ve Avrupa’da kritik bir döneme giren Fenerbahçe, savunma hattında ciddi bir kadro problemiyle karşı karşıya.

Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncu sayısı kısa sürede 2’den 6’ya yükselirken, stoper hattında görev yapan Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü’nün aynı anda devre dışı kalması teknik heyeti zorladı.

Bu tablo, sezonun en yoğun periyodunda savunma dengesinin bozulmasına yol açarken, teknik direktör Domenico Tedesco krizi aşmak için diziliş değişikliğini gündemine aldı.

ÜÇLÜ SAVUNMA İHTİMALİ

Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde’nin oyundan çıkmasının ardından stoperde Mattéo Guendouzi ile Yiğit Efe’nin görev yapması, mevcut seçeneklerin sınırlı olduğunu gösterdi.

Bu ikiliyle uzun süre devam etmenin riskli olacağını değerlendiren Tedesco’nun, savunma hattını üçlü yapıya çevirme ihtimali güç kazandı.

Kariyerinin büyük bölümünde üçlü savunma varyasyonlarını tercih eden 40 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe’de de ilk kez bu sisteme geçiş yapabileceği ifade ediliyor.

GENÇ OYUNCULAR DEVREDE

Kasımpaşa karşılaşmasında zaman zaman bu sistemin izleri görüldü. Savunma hattının ortasında Guendouzi yer alırken, sağda Yiğit Efe, solda ise Mert Müldür görev yaptı.

Olası yeni sakatlık ya da ceza durumlarında Archie Brown’ın yanı sıra 17 yaşındaki Kamil Efe Üregen de alternatifler arasında yer alıyor.

Genç oyuncu, Brann deplasmanında son dakikalarda, Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor maçında ise 90 dakika forma giymişti.

KADIKÖY’DE DÜŞEN GRAFİK

Öte yandan Fenerbahçe’nin iç saha performansı da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son aylarda istikrarlı bir görüntü çizemedi. Üç kulvarda oynanan son 10 iç saha maçında sadece 4 galibiyet alındı.

Bu süreçte ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği, kupada ise Erzurumspor mağlup edilirken; Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Aston Villa ve Nottingham Forest Kadıköy’den galibiyetle ayrılan ekipler oldu. Son 10 maçın 4’ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Savunma hattındaki eksikler ve iç sahadaki bu düşüş, Tedesco’nun önümüzdeki haftalarda alacağı taktik kararları daha da kritik hale getiriyor.