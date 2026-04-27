Fenerbahçe’de seçim kulisleri hareketlendi: Mehmet Ali Aydınlar aday olacak iddiası

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından kulüp içinde seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Şampiyonluk yarışında alınan bu sonuç, yönetim ve gelecek planlamasına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Derbi sonrası açıklamalarda bulunan yönetici Ertan Torunoğulları, “Yönetim olarak bazı kararlar alacağız” sözleriyle dikkat çekerken, kulislerde olağanüstü seçim ihtimali yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Kulislerde kulübün bu hafta içinde sürpriz bir seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

AYDINLAR İSMİ ÖN PLANDA

Başkanlık yarışı için adı geçen isimlerden biri ise Mehmet Ali Aydınlar oldu. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan ve geçmişte Fenerbahçe’de başkan adayı olan Aydınlar’ın yeniden adaylık hazırlığında olduğu iddia edildi.

Öte yandan kulüpte daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylıklarını açıklamıştı.

Aydınlar’ın da sürece dahil olması halinde sarı-lacivertli camiada çok adaylı ve yüksek rekabetli bir seçim sürecinin yaşanması bekleniyor.

Gözler şimdi Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde yapması beklenen açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kulübün nasıl bir yol haritası çizeceği ve seçim kararının alınıp alınmayacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.