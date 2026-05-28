Fenerbahçe’de seçim öncesi teknik direktör kulisleri hızlandı

Fenerbahçe'de 7 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adaylarının teknik direktör planları netleşmeye başladı.

İddiaya göre başkan adaylarından Aziz Yıldırım, takımın başına yerli bir teknik adam getirilmesi fikrine sıcak bakıyor.

Sarı-lacivertlilerde daha önce de görev yapan Aykut Kocaman’ın, Yıldırım’ın listesindeki ilk isim olduğu öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'NİN ADAYI FARIOLI

Diğer aday Hakan Safi’nin ise Süper Lig’i bilen ve Türkiye deneyimi bulunan bir teknik direktörle çalışmak istediği belirtildi.

Haberde, Safi’nin yabancı adaylar arasında önceliği bu sezon Porto ile şampiyonluk yaşayan Francesco Farioli’ye verdiği kaydedildi.

İtalyan çalıştırıcının daha önce Türkiye’de Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapması da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Safi’nin yerli teknik direktör adayları arasında ise İsmail Kartal isminin öne çıktığı ifade edildi.