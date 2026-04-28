Fenerbahçe’de seçim yarışı: Hakan Safi adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul kararı sonrası başkanlık yarışı netleşmeye başladı.

Başkan Sadettin Saran’ın aday olmayacağının sinyalini vermesinin ardından, iş insanı Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı.

Daha önce adaylık mesajları veren Safi, kongre sürecinin başlamasıyla birlikte somut adım atarak yarışa dahil oldu.

6-7 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde Safi’nin yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk de başkanlık için yarışacak.

Yeni yönetim kadrosu için çalışmalarını sürdüren Safi’nin, güçlü isimleri listesine katmak adına temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.