Fenerbahçe’de son 5 haftaya özel prim kararı

Süper Lig’de 29. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışında fark iyice azaldı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ettiği haftada, Galatasaray’ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 2’ye indi.

Sezonun bitimine 5 hafta kala yarışın yeniden şekillenmesiyle birlikte Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir karar alındı.

ÖZEL PRİM SİSTEMİ

Sarı-lacivertli kulüpte başkan Sadettin Saran’ın, kalan maçların tamamının kazanılması halinde geçerli olacak özel bir prim sistemi belirlediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Saran, ligdeki son 5 karşılaşmanın tamamının galibiyetle sonuçlanması durumunda futbolculara toplam 10 milyon euro prim verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu primin, oyunculara doğrudan başkan tarafından aktarılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de kalan haftalarda sırasıyla Çaykur Rizespor, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan’da Konyaspor ile mücadele edecek.

Teknik heyet ve oyuncu grubunun, kalan haftalarda alınacak sonuçlarla birlikte şampiyonluk hedefini sürdürdüğü belirtildi.