Fenerbahçe’de Sörloth krizi: Tedesco istemedi iddiası

Devre arasında Duran ve Nesyri ile yollarını ayıran Fenerbahçe, golcü transferinin eksikliğini hissetti. Yönetim ile Tedesco arasındaki Sörloth geriliminin perde arkası ortaya çıktı. Tedesco'nun Sörloth transferini istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde yıldız bir forvet alınmaması nedeniyle hala eleştirilen yönetim ile hafta içinde yolların ayırıldığı Teknik Direktör Domenico Tedesco arasında o dönemde yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

TEDESCO İSTEMEDİ İDDİASI

Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertli idareciler o dönemde ilk olarak Atletico Madrid’in yıldız golcüsü Sörloth’u kadrosuna katmak için hem La Liga ekibiyle hem de oyuncu ile masaya oturmuştu.

Fenerbahçeli yöneticiler, Atletico ve Norveçli futbolcu ile anlaşma sağlandıklarını, ancak Tedesco’nun, oyuncu ile Leipzig’de görev yaptığı dönemde sorun yaşadığı için istemediğini, yıldız değil, görev adamı talep ettiğini savundu.

İtalyan çalıştırıcının kanadından ise sarı-lacivertli yöneticilerin transferin gerçekleşmesi adına çok uğraştığı fakat anlaşmanın olmadığı ifade edildi.

CHERİF GERİLİMİ

Öte yandan Başkan Sadettin Saran ve yönetimi ile Tedesco arasında yaşanan tek tartışmanın bu olmadığı da ortaya çıktı. Başkan Saran ve İtalyan çalıştırıcı, Sidiki Cherif alınmasına taraftarın gösterdiği tepkinin ardından da gerilim yaşadığı bildirildi.

Saran’ın o dönemde Cherif’in gelişime açık bir oyuncu olduğunu savunan Tedesco’ya “Çık Sidiki Cherif’i kim istediği açıkla” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Eski başkan Aziz Yıldırım da önceki günlerde yaptığı açıklamada “Bu Cherif’i kim, hangi futbol aklı aldı çok merak ediyorum” diyerek tepkisini ortaya koymuştu.